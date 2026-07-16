Липецкая область усилила контроль за самоходными машинами

В Липецкой области надзор за эксплуатацией тракторов, комбайнов, экскаваторов, квадроциклов и другой самоходной техники будет проводиться с использованием ведомственной ГИС «АИС «Гостехнадзор Эксперт» и муниципальных систем учета.
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