ВЕСТИ КРЫМ
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ВЕСТИ КРЫМ

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ВЕСТИ-КРЫМ: анонс программы «События недели» 10.03.2024

Коротко о главном в воскресном выпуске: - 10 лет историческому крымскому референдуму. Почему дату проведения референдума меняли трижды? Эксклюзивное интервью «Вести Крым» с главой крымского избиркома Михаилом Малышевым.

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