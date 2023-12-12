Чёрные мысли. Глава Пентагона Ллойд Остин намерен на Украине создать мощные Вооружённые силы

Новая украинская армия должна будет сдерживать ВС России в ближайшем будущем.Сотрудники Пентагона полны решимости помочь Владимиру Зеленскому добиться больших успехов на поле боя и сформировать новые Вооруженные силы Украины, способные сдерживать армию России в ближайшие годы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии