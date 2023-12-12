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Царьград

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Чёрные мысли. Глава Пентагона Ллойд Остин намерен на Украине создать мощные Вооружённые силы

Чёрные мысли. Глава Пентагона Ллойд Остин намерен на Украине создать мощные Вооружённые силы

Новая украинская армия должна будет сдерживать ВС России в ближайшем будущем.Сотрудники Пентагона полны решимости помочь Владимиру Зеленскому добиться больших успехов на поле боя и сформировать новые Вооруженные силы Украины, способные сдерживать армию России в ближайшие годы.

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