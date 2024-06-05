Михаил Боярский рассказал о жгучей ревности Жигунова к Заворотнюк

По словам Боярского, будучи в отношениях, Жигунов нарушал личные границы Заворотнюк Актер Михаил Боярский принял участие в документальном фильме «Памяти Анастасии Заворотнюк», который вышел на экраны накануне на Первом канале.
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