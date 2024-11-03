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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капе – о Морено: «Если бы он стоял передо мной, то я бы заставил его танцевать, как цыпленок»

«Я бы хотел увидеть Морено, стоящего передо мной. Я бы заставил его танцевать, как цыпленок. Но надо отдать должное, он хорошо выступил», – написал в соцсетях боец UFC Манел Капе.

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