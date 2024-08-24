Учения по захвату Западного Берлина: зачем их провёл Горбачёв в 1985 году

В 1985 году стартовала целая серия совместных учений армий Советского Союза и ГДР по отработке сценария быстрого захвата Западного Берлина и других крупных немецких городов, контролируемых войсками США, Великобритании и Франции.
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