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Царьград

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Шоколад от депрессии: учёные рекомендовали съедать десерт в борьбе со стрессом

Шоколад от депрессии: учёные рекомендовали съедать десерт в борьбе со стрессом

Сладкий деликатес не только дарит вкусовое наслаждение, но и помогает повысить настроение и полезен для здоровья в умеренных количествах.

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