Пирожки из лаваша с яблоками к чаю - в пост и не только. Просто и вкусно

Раньше я делала только соленые пирожки из лаваша. Такие пирожки очень нравятся всей моей семье. В пост я готовлю их с зеленью, с картошкой, а в остальное время к этим начинкам добавляю сыр, а иногда нарезанную ветчину.
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