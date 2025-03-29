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Будет вкусно

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Пирожки из лаваша с яблоками к чаю - в пост и не только. Просто и вкусно

Пирожки из лаваша с яблоками к чаю - в пост и не только. Просто и вкусно

Раньше я делала только соленые пирожки из лаваша. Такие пирожки очень нравятся всей моей семье. В пост я готовлю их с зеленью, с картошкой, а в остальное время к этим начинкам добавляю сыр, а иногда нарезанную ветчину.

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