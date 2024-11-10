Как подорожали запчасти для премиум-машин

Всего за месяц запчасти для премиальных автомобилей подорожали более чем на 8% Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало цены на оригинальные запчасти по страховой корзине для премиальных некитайских легковых автомобилей от агрегаторов.
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