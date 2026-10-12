Вернувшегося в РФ под новым именем мигранта поймали и снова выдворят

РЕН ТВ Правоохранительные органы пресекли попытку незаконного пребывания в России. В ходе проверки документов в Хабаровском крае был задержан 24-летний мигрант, который оказался в федеральном розыске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Искала защиту": ...
- "Искала защиту": ...
- Глава Euroclear: ...
ПО МОРДЕ И ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ ПУСТЬ ЗАПУСКАЮТ, А НЕ ПО ИМЕНИ... А то средневековье какое-то... ИЛИ за взятки пропускают?!!