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Вернувшегося в РФ под новым именем мигранта поймали и снова выдворят

Вернувшегося в РФ под новым именем мигранта поймали и снова выдворят

РЕН ТВ Правоохранительные органы пресекли попытку незаконного пребывания в России. В ходе проверки документов в Хабаровском крае был задержан 24-летний мигрант, который оказался в федеральном розыске.

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