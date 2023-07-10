Психолог Алексеева заявила, что число детских преступлений в России растет из-за недиагностированных «пограничников»

В России в последнее время происходит все больше преступлений, которые совершают дети и подростки. По мнению психолога, проблема кроется в том, что среди них очень много тех, чье здоровье на границе между нормой и психиатрией, передал сайт kp.
В России в последнее время происходит все больше преступлений, которые совершают дети и подростки. По мнению психолога, проблема кроется в том, что среди них очень много тех, чье здоровье на границе между нормой и психиатрией, передал сайт kp.
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