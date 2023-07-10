360

162 317 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Александров
    Вызывает интерес, вот ещё какой процесс: а что делали в Турции эти русские? Они добровольно тратили на поездку русски...Охранники отеля в...
  • Betahon
    Это великолепный повод, преподнесенный Западу нашими китайскими "коллегами" санкциями по болезненным позициям экономи...РИА «Новости»: ог...
  • F I
    и вовсе не удивляет....подобное всюду.Жительница Тувы: ...

Психолог Алексеева заявила, что число детских преступлений в России растет из-за недиагностированных «пограничников»

Психолог Алексеева заявила, что число детских преступлений в России растет из-за недиагностированных «пограничников»

В России в последнее время происходит все больше преступлений, которые совершают дети и подростки. По мнению психолога, проблема кроется в том, что среди них очень много тех, чье здоровье на границе между нормой и психиатрией, передал сайт kp.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх