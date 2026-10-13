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Газета.ру

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Профессор Продеус: избыточный вес ведет к 13 видам рака и болезням сердца

Профессор Продеус: избыточный вес ведет к 13 видам рака и болезням сердца

Избыточный вес грозит страшными последствиями для организма, в том числе он приводит к развитию как минимум 13 видов онкозаболеваний, а также провоцирует проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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Алина

Вот поэтому и важно относиться к лишнему весу не только как к вопросу красоты, но и здоровья. Хорошо, что сейчас есть препараты вроде седжаро, которые помогают снижать вес и улучшать метаболические показатели. При правильном назначении и контроле врача это возможность не просто похудеть, но и снизить часть рисков, связанных с ожирением