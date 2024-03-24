Аналитик Меркурис: РФ нанесла по Украине самые мощные удары за СВО

Александр Полегенько/ТАСС Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что утром 22 марта российские силы нанесли самые мощные удары по военным и энергетическим объектам Украины с начала специальной военной операции.
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