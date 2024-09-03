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Районный будни

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Собянин рассказал, какие соцобъекты будут построены на юго-востоке Москвы

Собянин рассказал, какие соцобъекты будут построены на юго-востоке Москвы

По программе реновации на юго-востоке Москвы в эксплуатацию ввели 47 жилых комплексов. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, сейчас строятся и проектируются еще 74 новостройки, а всего квартиры получили почти 30 тысяч жителей ЮВАО.

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