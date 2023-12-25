Витамин Д — зачем он нужен

Все самое интересное по этому вопросу узнаем у нашего эксперта.фото: freepik.com--> Витамин Д является одновременно питательным веществом, которое мы употребляем в пищу, и гормоном, вырабатываемым нашим организмом.
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