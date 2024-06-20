В Петербурге члена УИК от «Справедливой России» досрочно лишили полномочий за экстремизм

Об этом сообщил Максим Мейксин На заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии председатель Максим Мейксин дал поручение ТИК №7 незамедлительно и досрочно прекратить полномочия одного из членов УИК №787, назначенного по представлению партии «Справедливая Россия – За правду».