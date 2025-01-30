У аэропорта в Вашингтоне военный вертолет столкнулся с пассажирским самолетом

Возле аэропорта в Вашингтоне произошло столкновение военного вертолета с гражданским самолетом. Как CNN со ссылкой на заявление Федерального управления гражданской авиации США, пассажирский самолет недалеко от Национального аэропорта имени Рейгана за пределами Вашингтона, округ Колумбия, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 ​​при заходе на посадку и упал в реку Потомак.