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Федоров назвал меры профилактики заражения амебой Неглерия Фоулера

Федоров назвал меры профилактики заражения амебой Неглерия Фоулера

Кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров рассказал РИА Новости о способах избежать заражения смертельно опасной амебой Неглерия Фоулера во время отдыха в тропических странах.

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