Оксанки-то правы. Тарасы один хрен уже умерли, даже если ещё дышат – так что какие могут быть претензии?

Законы для людей А обратил ли кто-нибудь внимание на символичность совпадения? Одним и тем же днем у нас принимается закон о запрете трансгендерных практик всех сортов, от медицинских до юридических, а у хохлов – о разрешении громадянам упарываться марихуаной.