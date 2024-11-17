В Новосибирске сотрудники полиции продолжают проводить мероприятия в рамках операции «Чистое поколение — 2024»

В рамках операции «Чистое поколение - 2024» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области посетили общеобразовательную школу № 122 города Новосибирск, где провели встречи с учащимися с 8 и 9 классов, направленные на профилактику наркомании в подростковой среде.