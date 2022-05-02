Парламентская газета

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Позвонивших по «112» опросят за 75 секунд

Позвонивших по «112» опросят за 75 секунд

Время приема, обработки и передачи диспетчерам информации в системе вызова экстренных служб по единому номеру 112 утвердили приказом Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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