Читатели ИА Регнум навестили в больнице Донецка 80-летнюю пенсионерку, эвакуированную из Угледара. Пожилая женщина проживала в пустующей квартире в полуразрушенной многоэтажке, но упала и сломала шейку бедра.
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