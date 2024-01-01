С легким паром: что роднит баню и празднование Нового года

Баня — таинственное место, а новогодие — таинственное время Давно ли существует обычай в первые дни нового года отправляться с друзьями в баню? Так, чтобы волны жара обволакивали тело, а березовый веник прохаживался от ног к голове и от головы к ногам, отдавая свой аромат, усиливая жар; чтобы отступало беспокойство, уходила притаившаяся в глубине боль, а по телу разливалась благодатная истома? Как ни странно, у этой традиции гораздо более длинная история, чем у кинофильма «С легким паром!» да и кинематографа вообще.