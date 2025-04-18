Петербургские пляжи «Детский», «Дубковский» и «Комаровский» ждут масштабные обновления

Специалисты заменят уличную мебель, установят детские игровые комплексы Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала необходимые разрешения для проведения работ по благоустройству популярных петербургских пляжей «Детский», «Дубковский» и «Комаровский».
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