Военкор Симонов: украинский пулеметчик по ошибке уничтожил около 20 солдат ВСУ

Во время боя в зоне проведения специальной военной операции украинский пулеметчик перепутал позиции, прыгнул в траншею к российским военнослужащим и открыл огонь по своим, уничтожив около 20 сослуживцев из Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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