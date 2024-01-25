РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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В храме на Малахитовой собрали помощь для российских бойцов

В храме святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в районе Ростокино на пожертвования прихожан приобрели 10 рулонов фольгированной подложки, 5 рулонов укрывной пленки (для окопов), а также бензиновый генератор.

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