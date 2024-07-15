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Царьград

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Умерла звезда сериалов "Зачарованные" и "Беверли Хиллз" Шеннен Доэрти

Умерла звезда сериалов "Зачарованные" и "Беверли Хиллз" Шеннен Доэрти

Актриса долго боролась с онкологией.В возрасте 53 лет не стало американской актрисы Шеннен Доэрти, которая прославилась благодаря исполнению ролей в таких сериалах, как "Беверли Хиллз, 90210" и "Зачарованные".

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