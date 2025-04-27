Токсична для всего мира: в Евросоюзе зреет заговор против главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен

Чиновники Европейского союза (ЕС) высокого ранга хотят избавиться от главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен из-за ее «токсичности».
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