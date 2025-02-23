Трамп: США хотят получить от Украины "земли, нефть и все, что сможем"

REUTERS/Brian Snyder Президент США Дональд Трамп, выступая 22 февраля на конференции консерваторов в Мэриленде, заявил, что Вашингтон намерен получить от Украины не только редкоземельные металлы, но и "земли, нефть и все, что сможем".
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