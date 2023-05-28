«Немедленно родите сына, чтобы этот выскочка Уинстон Черчилль не стал герцогом Мальборо»

Нормально, конечно, начинается семейная жизнь у девушки, когда свекровь первым делом ей говорит: - Ваша первейшая обязанность — родить ребёнка, и это должен быть сын, ибо мне невыносимо даже подумать, что герцогом станет этот выскочка Уинстон.