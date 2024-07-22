Стало известно, где обосновалась вернувшаяся после переезда Шамана Ротару

О том, как проходит жизнь потерявшейся из виду 76-летней Софии Ротару, которая мгновенно перестала выходить на связь и давать интервью с момента начала специальной военной операции, удалось узнать ресурсу «KP.
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