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Крымская газета

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Не ждите идеального момента: риелтор - о том, когда лучше покупать жильё

Не ждите идеального момента: риелтор - о том, когда лучше покупать жильё

В сентябре станет известно очередное решение Центробанка по ключевой ставке. Многие россияне, кто планирует приобретать жилье, ожидают его, чтобы сориентироваться в ситуации на рынке недвижимости.

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