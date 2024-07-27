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Русская весна

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Британия и Германия готовят оружие, которое может достичь Москвы — Times

Британия и Германия готовят оружие, которое может достичь Москвы — Times

Британская газета Times со ссылкой на дипломатический источник утверждает, что Великобритания рассматривает вариант создания ракет с дальностью поражения в 3,2 тысячи километров якобы для уничтожения российского ядерного оружия.

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Комментарии
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Константин Белимов
Не пуганное поколение идиотов! Наполеон и Гитлер то же так думали, что возьмут Москву и победят Россию, но Россия больше чем одна Москва! Они там на острове думают, что они бессмертны? Поражен глупостью мелкобритов!
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