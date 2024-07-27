Британия и Германия готовят оружие, которое может достичь Москвы — Times

Константин Белимов

Не пуганное поколение идиотов! Наполеон и Гитлер то же так думали, что возьмут Москву и победят Россию, но Россия больше чем одна Москва! Они там на острове думают, что они бессмертны? Поражен глупостью мелкобритов!