Надежно и тепло: какие «зеленые флаги» в отношениях говорят о любви громче, чем цветы и подарки Алёна Юрьева В мире отношений мы всё чаще говорим о тревожных сигналах — «красных флагах»: контроле, абьюзе, эмоциональной холодности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии