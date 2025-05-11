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Надежно и тепло: какие «зеленые флаги» в отношениях говорят о любви громче, чем цветы и подарки

Надежно и тепло: какие «зеленые флаги» в отношениях говорят о любви громче, чем цветы и подарки

Надежно и тепло: какие «зеленые флаги» в отношениях говорят о любви громче, чем цветы и подарки Алёна Юрьева В мире отношений мы всё чаще говорим о тревожных сигналах — «красных флагах»: контроле, абьюзе, эмоциональной холодности.

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