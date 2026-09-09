Паводок угрожает 5 регионам ДФО: Козлов усилил мониторинг

Росгидромет предупредил о риске высокого паводка в пяти дальневосточных регионах. Неблагоприятная гидрологическая ситуация может сложиться в Забайкальском крае, Амурской и Еврейской автономной областях, а также в Хабаровском и Приморском краях.
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