Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Мы живём в космосе, где проживают невидимо для нас миллиарды всяческих злобных сущностей. Наивные атеисты не верет ни...Священник Гурьяно...
  • Vladimir Anurov
    Премьер продавит закон, - парень деятельный и неподатливыйПрезидент Грузии ...
  • Ирина Некрасова
    Н-да... Спасение утопающих - дело рук самих утопающих? Чиновники России с таким  вот отношением к людям топят страну ...NGS55.RU: омский ...

Меркурис: ЗРК Patriot не защищает ВСУ от «Искандеров» и «Цирконов» ВС РФ

Меркурис: ЗРК Patriot не защищает ВСУ от «Искандеров» и «Цирконов» ВС РФ

Эксперт из Великобритании Александр Меркурис на своем Youtube-канале заявил, что американская зенитная ракетная система Patriot не способна обеспечить защиту Вооруженных сил Украины от российских ракет «Искандер-М» и «Циркон».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх