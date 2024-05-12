Меркурис: ЗРК Patriot не защищает ВСУ от «Искандеров» и «Цирконов» ВС РФ

Эксперт из Великобритании Александр Меркурис на своем Youtube-канале заявил, что американская зенитная ракетная система Patriot не способна обеспечить защиту Вооруженных сил Украины от российских ракет «Искандер-М» и «Циркон».
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