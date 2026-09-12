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Царьград

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SOCAR поднял цену дизеля на АЗС Украины до 100 гривен за литр

SOCAR поднял цену дизеля на АЗС Украины до 100 гривен за литр

На АЗС Украины премиальный дизель подорожал до 100 гривен за литр, сообщает издание «Политика страны».

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