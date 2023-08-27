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Гальченюк о выборе СКА: «Я поговорил с Ротенбергом, и вариант с Санкт-Петербургом стал самым серьезным»

На этой неделе клуб из Санкт-Петербурга подписал 2-летний контракт с 29-летним американцем.  – С какими чувствами вы начинаете новый этап карьеры – теперь в КХЛ? – Это очень приятно, я с нетерпением рвался сюда.

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