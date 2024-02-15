Что такое файловая система . Какие типы бывают и какую файловую систему выбрать

Рассказываем, что такое файловая система? Какие типы бывают? Какие функции она выполняет?Файловая система звучит довольно-таки скучно, но на самом деле этак штука играет важнейшую и интереснейшую роль в функционировании компьютера и прочих пользовательских устройств, поэтому понимание ее принципов работы и особенностей помогает использовать различные девайсы со стопроцентной эффективностью.