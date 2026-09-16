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МОСИНФОРМ

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Премьера спектакля «Лермонтов. … Про любовь мне сладкий голос пел…» пройдет 17 сентября

Премьера спектакля «Лермонтов. … Про любовь мне сладкий голос пел…» пройдет 17 сентября

17 сентября 2026 года в 19:00 в Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева (улица Руставели, 19) состоится премьера спектакля «Лермонтов.

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