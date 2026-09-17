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Какие авто покупать в Сибири в конце 2026 года: рынок начинает меняться

Какие авто покупать в Сибири в конце 2026 года: рынок начинает меняться

Авторынок Сибири в 2026 году начал восстанавливаться после сложного 2025-го, однако рост продаж новых автомобилей пока нельзя назвать устойчивым.

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