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СССР-Россия

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В Госдуме предложили отменить акт о передаче Крыма УССР

В Госдуме предложили отменить акт о передаче Крыма УССР

Депутат Затулин предложил отменить акт о передаче Крыма УССР.   Источник: © РИА Новости СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости.

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Комментарии
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СВЕТЛАНА
Да будет так
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17 час.
Николай Егоров
Акт передачи Крыма 1954 году надо было сразу отменить в 2014 году осле референдума ! Вечно ГД сопли жуёт !
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11 час.
Liudmila Kosteley
ГД не при чём. Когда в декабре 1991 Кравчук стросил у Ельцина:&quot;А с Крымом как?&quot; &quot;Так ЗАБИРАЙ!&quot; Это Кравчук сам рассказал.
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10 час.

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