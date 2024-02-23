Депутат Затулин предложил отменить акт о передаче Крыма УССР. Источник: © РИА Новости СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости.
В Госдуме предложили отменить акт о передаче Крыма УССР
Комментарии
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СВЕТЛАНА
Да будет так
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17 час.
Николай Егоров
Акт передачи Крыма 1954 году надо было сразу отменить в 2014 году осле референдума ! Вечно ГД сопли жуёт !
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11 час.
Liudmila Kosteley
ГД не при чём. Когда в декабре 1991 Кравчук стросил у Ельцина:"А с Крымом как?" "Так ЗАБИРАЙ!" Это Кравчук сам рассказал.
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10 час.
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