Они не остановятся...

Natalija Osminina Ну, Вы же знаете, что при любой болезни, чтобы уничтожить болезнетворные клетки, гибнет множество клеток-воинов- Т-киллеров. Русские очищают свой организм от гнили, которая поначалу рядилась под нормальные "братские", родные организму клетки- камуфлировалась. Так часто происходит в организме. А потом они надели камуфляж и балаклавы и стали выжигать здоровые клетки организма в желании уничтожить организм. Как раковые клетки, не понимающие, что они сами умрут при этом. Зачищая предателей, Россия очищается и сама. Растет её иммунитет. Так что происходящее неизбежно, если Россия хочет выжить.

Natalija Osminina "А в случае с Окраиной - это вообще древнерусские земли, можно сказать КОЛЫБЕЛЬ России..." - Ну да, и Киев-мать городов русских. И юго-восточная часть Украины. Но, ведь, и большинство украинцев тоже русские. Поэтому и считают эту землю своей. Просто в своей шизофрении эти русские стали считать себя украинцами, а Киев -древним украинским городом., повторяя с гордостью о ПЕРВИЧНОСТИ Киева как матери городов РУССКИХ.😁 А русские России - это у них мокша и фино-угры. Украинцев даже предателями назвать нельзя - это шизофреники, но они агрессивны и безумны и таких не менее 20 миллионов. Зомби. И то, что мы сейчас видим это зомби-апокалипсис.