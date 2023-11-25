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Они не остановятся...

Они не остановятся...

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Не надо рассчитывать на то, что они "устали", не надо рассчитывать на то, что "интерес к Украине падает", не надо даже рассчитывать на то, что война на Ближнем Востоке каким-то чудесным образом расконцентрирует внимание Запада и отвлечёт большие ресурсы с восточно-европейского фронта.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Ну, Вы же знаете, что при  любой болезни, чтобы уничтожить болезнетворные клетки, гибнет множество клеток-воинов- Т-киллеров.  Русские очищают свой организм от гнили, которая поначалу рядилась под нормальные &quot;братские&quot;, родные организму  клетки- камуфлировалась. Так часто происходит в организме. А потом они надели камуфляж и балаклавы и стали выжигать здоровые клетки организма в желании уничтожить организм. Как раковые клетки, не понимающие, что они сами умрут при этом.  Зачищая предателей, Россия очищается и сама.  Растет её иммунитет.  Так что происходящее неизбежно, если Россия хочет выжить.
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15 час.
Natalija Osminina
&quot;А в случае с Окраиной - это вообще древнерусские земли, можно сказать КОЛЫБЕЛЬ России...&quot; -  Ну да, и Киев-мать городов русских. И юго-восточная часть Украины. Но, ведь,  и большинство украинцев тоже русские. Поэтому и считают эту землю своей. Просто в своей шизофрении эти русские стали считать себя украинцами, а Киев -древним украинским городом., повторяя с гордостью о ПЕРВИЧНОСТИ Киева как матери городов РУССКИХ.😁 А русские России - это  у них мокша и фино-угры. Украинцев  даже предателями назвать нельзя - это шизофреники, но они агрессивны и безумны и таких не менее 20 миллионов. Зомби. И то, что мы сейчас видим это зомби-апокалипсис.
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14 час.
Natalija Osminina
Автор не прав, считая, что Запад не остановится. Кстати,  призыв  &quot;до последнего украинца&quot; был озвучен Лондоном (Борисом Джонсоном), а не американцами. А у США и Лондона прямо противоположные планы. Поэтому Кэмерон приехал требовать от Зеленского воевать до конца, а США принуждают Киев к капитуляции, заморозке, переговорам и пр.  Потому что непосредственно воевать с Россией США  не планировали, а уж тем более побеждать  Россию.  Они хотели её ослабить.  Чтобы она не мешала им идти на захват азиатских рынков Китая.
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14 час.

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