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В России голодают 9 миллионов человек по статистике ООН. Какие лжецы! 90 миллионов - как минимум...

В России голодают 9 миллионов человек по статистике ООН. Какие лжецы! 90 миллионов - как минимум...

  В России с 2018 по 2020 год сотни тысяч жителей находились на грани голода, ещё примерно 9 млн недоедали".

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Varshavskiy Иващенко
Нельзя ли в Украину прислать хоть немного того,что в России не доедают?
ирина Северова северова (гуляева)
Глупо в наше время голодать . Пока толстый сохнет , тощий сдохнет. Будущее неизвестно . ПОка МЫ - ПИЩА для вируса
ирина Северова северова (гуляева)
Есть отличная диета - взять ипотеку
Элина Морозова
Вдвойне полезно)))
Nataly
подруга моей мамы разрекламировала свой способ голодания еще лет 20 тому назад и она и моя мама им успешно пользуются, а так как бабули дожили до 80 лет практически не имея хронических болячек, предлагаю всем желающим лечебное голодание от тёти Зины.:- приём пищи нужно обязательно чередовать с гододовкой. в 7-00 первый приём пищи затем небольшая голодовочка до 11-30 зтем уже голодовать нужно аж до 14-3- или 15-00ч. следующий приём пищи только в 18-30-19-00ч и отпять голодать до 12-00 после чего можно принять немного пищи и уж тут то войти в длительную голодовку аж до 7-00 ч. следующего дня таким образом чередуя голодовки с приёмом еды, можно прожить долгую и относительно здоровую жизнь. Так,что голодать нужно правильно ( со слов тёти Зины) поел поголодал, затем опять поел чуть чуть поголодал и так пять раз на день то ешь то опять голодаешь......
Сергей
Когда же они работали, тунеядцы, вели паразитический образ жизни, одна забота каждый час пожрать, как саранча ))))))
Майя Maja
Я голодаю только для здоровья. Раз в неделю:)

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