В России голодают 9 миллионов человек по статистике ООН. Какие лжецы! 90 миллионов - как минимум...

Позитив для оптимистовПолитикаВ России голодают 9 миллионов человек по статистике ООН. Какие лжецы! 90 миллионов - как минимум... В России с 2018 по 2020 год сотни тысяч жителей находились на грани голода, ещё примерно 9 млн недоедали".Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVИVarshavskiy ИващенкоНельзя ли в Украину прислать хоть немного того,что в России не доедают?ирина Северова северова (гуляева)Глупо в наше время голодать . Пока толстый сохнет , тощий сдохнет. Будущее неизвестно . ПОка МЫ - ПИЩА для вирусаирина Северова северова (гуляева)Есть отличная диета - взять ипотекуЭлина МорозоваВдвойне полезно)))Natalyподруга моей мамы разрекламировала свой способ голодания еще лет 20 тому назад и она и моя мама им успешно пользуются, а так как бабули дожили до 80 лет практически не имея хронических болячек, предлагаю всем желающим лечебное голодание от тёти Зины.:- приём пищи нужно обязательно чередовать с гододовкой. в 7-00 первый приём пищи затем небольшая голодовочка до 11-30 зтем уже голодовать нужно аж до 14-3- или 15-00ч. следующий приём пищи только в 18-30-19-00ч и отпять голодать до 12-00 после чего можно принять немного пищи и уж тут то войти в длительную голодовку аж до 7-00 ч. следующего дня таким образом чередуя голодовки с приёмом еды, можно прожить долгую и относительно здоровую жизнь. Так,что голодать нужно правильно ( со слов тёти Зины) поел поголодал, затем опять поел чуть чуть поголодал и так пять раз на день то ешь то опять голодаешь......СергейКогда же они работали, тунеядцы, вели паразитический образ жизни, одна забота каждый час пожрать, как саранча ))))))Майя MajaЯ голодаю только для здоровья. Раз в неделю:)Комментировать
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