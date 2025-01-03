Вы не поверите, но это ЛуАЗ!

Первые попытки создать на базе внедорожника ЛуАЗ, изначально бывшего транспортером переднего края, нечто по-настоящему гражданское (Волынь, при всем уважении, этому соответствовала не вполне) относятся аж к 1984 году.
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