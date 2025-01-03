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За рулем

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  • Боцман
    Сначала уберите обязательную часть страхования. А автомобилисты сами будут решать по каким ценам заключается с вечн...В структуре ОСАГО...
  • Vitaly Arkhipov
    Когда же вы подавитесь? А вель придется делать революцию.В структуре ОСАГО...
  • Борис Кокин
    Бензин жрёт аки слепая кобыла сено.Продается супердж...

Вы не поверите, но это ЛуАЗ!

Вы не поверите, но это ЛуАЗ!

Первые попытки создать на базе внедорожника ЛуАЗ, изначально бывшего транспортером переднего края, нечто по-настоящему гражданское (Волынь, при всем уважении, этому соответствовала не вполне) относятся аж к 1984 году.

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