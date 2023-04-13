Слово и дело

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Рэпер Птаха обвинил Айзу во лжи и посоветовал ей остепениться

Рэпер Птаха обвинил Айзу во лжи и посоветовал ей остепениться

Бывшая супруга Гуфа Айза и рэпер Птаха давно друг друга недолюбливают. Блогер считает, что артист ненавидит ее из-за обиды.

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