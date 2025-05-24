Владимир Рогов: Сотня дронов за 4 часа. С 20.00 до 0.00 средствами ПВО России уничтожено и перехвачено 95 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: - 30 БпЛА – над Брянской

Сотня дронов за 4 часаС 20.00 до 0.00 средствами ПВО России уничтожено и перехвачено 95 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа:- 30 БпЛА – над Брянской,- 20 БпЛА – над Белгородской,- 17 БпЛА – над Курской,- 16 БпЛА – над Орловской,- БпЛА – над Калужской,- четыре БпЛА – над.