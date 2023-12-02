Россия послала баксо-строительный синдикат МВФ вслед за санкциями. Буржуины знатно просчитались, наивно полагаясь на свои санкции.
«Обойдемся без вас». МВФ в ступоре. Россия начала печатать свои деньги
Комментарии
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Валентин Щербаков
ЦБ сначала накормил баксами и евро наших олигархов- толстосумов, а теперь решил печатать рубли для выживания народа. Может быть теперь рубль будет стоить 100 баксов....
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20 час.
Александр Симаков
Если рубль будет стоить сто баксов, народ не выживет. Айфон народ сможет купить за 8 рублей, только денег в бюджете не будет - не на что покупать станет.
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18 час.
Лш
Лариса шумбасова
Нечего вообще и торговать всякими фантиками в стране, кому они надо? З/п в рублях и в магаз ходим с рублями, что вообще равняться по чужим рублям?
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13 час.
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