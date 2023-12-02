«Обойдемся без вас». МВФ в ступоре. Россия начала печатать свои деньги

Валентин Щербаков ЦБ сначала накормил баксами и евро наших олигархов- толстосумов, а теперь решил печатать рубли для выживания народа. Может быть теперь рубль будет стоить 100 баксов....

Александр Симаков Если рубль будет стоить сто баксов, народ не выживет. Айфон народ сможет купить за 8 рублей, только денег в бюджете не будет - не на что покупать станет.