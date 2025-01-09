Экс-информатору ФБР Смирнову по делу Байденов дали 6 лет тюрьмы

Суд Центрального округа штата Калифорния приговорил бывшего информатора ФБР Александра Смирнова к шести годам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов и предоставление ложных данных о причастности президента США Джо Байдена к деловым связям его сына Хантера и украинской энергетической компании Burisma.
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