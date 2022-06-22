Военное обозрение

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В Запорожской администрации сравнили границу с Россией с Берлинской стеной

В Запорожской администрации сравнили границу с Россией с Берлинской стеной

Граница между Российской Федерацией и южноукраинскими регионами не нужна. Ее следует упразднить. Такое мнение высказал в беседе с журналистами РИА Новости член совета Запорожской военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов.

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